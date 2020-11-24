Отмечается, что Чехия уже начала использовать целевое тестирование на антиген в домах престарелых. Оно не такое точное, как ПЦР-тестирование, но является проще с точки зрения логистики.
«Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам хотя бы за неделю или за 10 дней до Рождества иметь возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антиген», — сказал Бабиш.
Он отметил, что бесплатное тестирование может стать частью готовящегося плана Министерства здравоохранения.
Ранее бесплатное тестирование населения на коронавирус провела Словакия.