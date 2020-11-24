Жителям Чехии предложат бесплатно протестироваться на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, передает агентство Reuters 24 ноября

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng начала использовать целевое тестирование на антиген в домах престарелых. Оно не такое точное, как ПЦР-тестирование, но является проще с точки зрения логистики.

«Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам хотя бы за неделю или за 10 дней до Рождества иметь возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антиген», — сказал Бабиш.

Он отметил, что бесплатное тестирование может стать частью готовящегося плана Министерства здравоохранения.

Ранее бесплатное тестирование населения на коронавирус провела Словакия.