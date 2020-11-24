Как бы парадоксально это ни звучало, западные санкции подтолкнут белорусский бизнес к тому, чтобы более активно выстраивать связи с Россией. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Лизан: многовекторность по-белорусски — шизофрения или расчетливая политика?

Эксперт отметил, что об этом уже свидетельствуют соответствующие кадровые назначения, когда бывший премьер-министр Белоруссии Лизан: многовекторность по-белорусски — шизофрения или расчетливая политика?

«То есть мы видим, что белорусский бизнес уже начинает реагировать тем, что начинает выстраивать кооперационные связи с Россией. Они и раньше выстраивались, но резко возросла интенсивность», — указал Лизан.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.