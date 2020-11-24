Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование проектов в государственном секторе Белоруссии. В ведомстве уточнили, что пока банк не рассматривает «новые суверенные проекты в стране», но «стремится завершить уже подписанные инфраструктурные сделки».
Эксперт отметил, что об этом уже свидетельствуют соответствующие кадровые назначения, когда бывший премьер-министр Белоруссии возглавил российский угледобывающий холдинг «Сибуглемет», а владелец машиностроительного холдинга «Амкодор» Александр Шакутин назначил своего сына директором российской «дочки» этой компании.
«То есть мы видим, что белорусский бизнес уже начинает реагировать тем, что начинает выстраивать кооперационные связи с Россией. Они и раньше выстраивались, но резко возросла интенсивность», — указал Лизан.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.