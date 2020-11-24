Безосновательные обвинения и санкции Берлина в отношении России наносят серьезный ущерб связям двух стран, сказал первый замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послом ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром 24 ноября

Анкара и Москва добились стабильности в Карабахе — глава МИД Турции © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Стороны также обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, перспективы сирийского урегулирования, ситуацию в Ливии и Белоруссии.

Титов, говоря о Белоруссии, подчеркнул «недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы страны с целью дестабилизации ситуации».