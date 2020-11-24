Титов указал немецкому дипломату, что конфронтационный курс Берлина в отношении России, проявляющийся в безосновательных обвинениях, отказе от многих направлений сотрудничества и вводе санкций, наносит серьезный ущерб наработанным десятилетиями доверительным связям и взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в различных областях.
«Германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.
Стороны также обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, перспективы сирийского урегулирования, ситуацию в Ливии и Белоруссии.
Титов, говоря о Белоруссии, подчеркнул «недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы страны с целью дестабилизации ситуации».