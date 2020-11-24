Украинская сторона и представители республик Донбасса на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не смогли прийти к соглашению об открытии пунктов пропуска «Счастье» и «Золотое». Об этом 24 ноября в своем Telegram сообщила украинская делегация

С украинской стороны заявили, что «россияне заняли малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники».

Украина и Донбасс: секрет плана Б от Зеленского © пресс-служба президента Украины Ольга Кобцева отметила, что вопросы, касающиеся открытия пунктов пропуска, не смогли получить своей реализации.

«Киев сегодня в нарушение договоренностей в очередной раз пытается навязать свою позицию по пунктам пропуска. Сегодня с украинской стороны (на состоявшемся в режиме видеоконференции заседании участников подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы) была попытка инициировать строительство площадки для разворота автобуса на территории нейтральной зоны, подведомственной ЛНР. При всем при этом они предложили согласовать с нами присутствие на этой площадке представителей вооруженных сил Украины», — цитирует Кобцеву Луганский информационный центр.

По словам Кобцевой, пункт пропуска «Первомайск-Золотое» как раз находится в зоне участка разведения сил и средств, и в этой зоне не может быть представителей ВСУ.