Вполне возможно, что из-за политического кризиса в Белоруссии американское руководство восстановит санкции против «Белнефтехима», которые последние несколько лет находятся в замороженном состоянии. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Лизан: многовекторность по-белорусски — шизофрения или расчетливая политика?

Эксперт пояснил, что формально эти санкции действуют, но США используют приостановку этого санкционного режима в качестве инструмента для давления.

«Теперь, скорее всего, эти санкции восстановят. Это осложнит жизнь белорусской экономике. Потому что порядка 30% экспорта идет в западном направлении. Но нужно учитывать, что преимущественно речь идет о продукции, которая получается из переработки минерального сырья: удобрения, нефтепродукты. А все, что является более-менее высокотехнологичным, идет на восток, в страны «дальней дуги» и страны ЕАЭС», — указал Лизан.

Поэтому как бы парадоксально это ни звучало, европейские санкции подтолкнут белорусский бизнес к тому, чтобы более активно выстраивать связи с Россией, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.