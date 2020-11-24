США поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Белоруссии с 2007 года, объясняя это сотрудничеством страны с Ираном, но в 2015 году они выпустили лицензию о временном выводе этих предприятий из-под санкций. С тех пор Вашингтон постоянно продлевает эту лицензию. Согласно ранним комментариям руководства компаний эти санкции не оказывали и не оказывают влияния на их бизнес.
Эксперт пояснил, что формально эти санкции действуют, но США используют приостановку этого санкционного режима в качестве инструмента для давления.
«Теперь, скорее всего, эти санкции восстановят. Это осложнит жизнь белорусской экономике. Потому что порядка 30% экспорта идет в западном направлении. Но нужно учитывать, что преимущественно речь идет о продукции, которая получается из переработки минерального сырья: удобрения, нефтепродукты. А все, что является более-менее высокотехнологичным, идет на восток, в страны «дальней дуги» и страны ЕАЭС», — указал Лизан.
Поэтому как бы парадоксально это ни звучало, европейские санкции подтолкнут белорусский бизнес к тому, чтобы более активно выстраивать связи с Россией, добавил политолог.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.