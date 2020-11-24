Инцидент произошел на КПП «Капитан-Андреево» в Хасковской области на границе с Турцией.
При досмотре пассажиров микроавтобуса, следовавшего на Украину, у трех женщин в нижнем белье было обнаружено большое количество золотых колец, браслетов, колье и цепочек общим весом более трех килограммов и стоимостью около 268 тысяч левов (163 тысячи долларов).
По распоряжению прокуратуры нарушительницы привлечены к уголовной ответственности. Они освобождены под денежный залог.
Также небольшое количество золотых украшений было найдено у спутников женщин, также граждан Украины. В отношении них был составлен акт о нарушении Закона о валютных ценностях.