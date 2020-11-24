Сегодняшняя проблема России в вопросе Молдавии состоит не в том, что победу на президентских выборах одержала прозападная Майя Санду, а в отсутствии единства у пророссийских политиков. Об этом рассказал молдавский политолог Корнел Чуря в интервью изданию Украина.ру

Корнел Чуря: Все президенты Молдовы выступают за вывод миротворцев из Приднестровья © © Sputnik / Rodion Proca Майи Санду на выборах президента Молдавии и проигрыш выступающего за сотрудничество с РФ Игоря Додона, заговорили о серьезном геополитическом поражении Москвы.

В Молдавии сейчас складывается впечатление, отметил эксперт, что Москва не всегда помогала Игорю Додону как следует, и в этом смысле проигрыш Додона можно назвать поражением России.

«Напомню, что на этих выборах пророссийские кандидаты (я имею в виду Рената Усатого) поддержали не Додона, а Санду. Понятно, что между ними есть разногласия. Но когда один пророссийский кандидат воюет с другим пророссийским кандидатом, и из-за этого Додон проигрывает, мне кажется, что в этом есть и недальновидность политиков в Кремле», — указал Чуря.

А учитывая, что некоторые российские эксперты и политики вроде Алексея Мартынова и Владимира Жириновского даже радовались поражению Додона, можно сделать вывод, что в России были противоречия в вопросе поддержки кандидатов, и это сказалось на результате, заключил собеседник издания.

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