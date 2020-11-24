В эти дни многие российские эксперты, комментируя победу Майи Санду на выборах президента Молдавии и проигрыш выступающего за сотрудничество с РФ Игоря Додона, заговорили о серьезном геополитическом поражении Москвы.
В Молдавии сейчас складывается впечатление, отметил эксперт, что Москва не всегда помогала Игорю Додону как следует, и в этом смысле проигрыш Додона можно назвать поражением России.
«Напомню, что на этих выборах пророссийские кандидаты (я имею в виду Рената Усатого) поддержали не Додона, а Санду. Понятно, что между ними есть разногласия. Но когда один пророссийский кандидат воюет с другим пророссийским кандидатом, и из-за этого Додон проигрывает, мне кажется, что в этом есть и недальновидность политиков в Кремле», — указал Чуря.
А учитывая, что некоторые российские эксперты и политики вроде Алексея Мартынова и Владимира Жириновского даже радовались поражению Додона, можно сделать вывод, что в России были противоречия в вопросе поддержки кандидатов, и это сказалось на результате, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.