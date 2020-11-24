Киев демонстрирует деструктивную позицию на переговорах с Донецком, что свидетельствует об отсутствии интереса к проведению новых этапов обмена пленными в Донбассе, сказала омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова после заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу

«Деструктивная позиция, которую в очередной раз демонстрируют киевские переговорщики, позволяет сделать только один вывод: Украина не заинтересована в проведении новых этапов обмена. А все их анонсы и выступления в СМИ — не более чем "потемкинские деревни"», — сказала Морозова.

Киев и Донецк: тяжелейшие шаги к новому обмену пленными © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, по ее словам, Киев должен прекратить уголовное преследование 50 человек, освобожденных в рамках обменов в 2019-2020 годах.

Координатор подгруппы в ходе встречи неоднократно спрашивал представителей украинской стороны о достижениях в проведении «процессуальной очистки» ранее освобожденных граждан, однако представители Киева эти вопросы игнорировали, подчеркнула Морозова.