«Деструктивная позиция, которую в очередной раз демонстрируют киевские переговорщики, позволяет сделать только один вывод: Украина не заинтересована в проведении новых этапов обмена. А все их анонсы и выступления в СМИ — не более чем "потемкинские деревни"», — сказала Морозова.
Омбудсмен ДНР напомнила, что для подготовки нового этапа обмена пленными нужно согласовать "дорожную карту" по урегулированию конфликта.
Кроме того, по ее словам, Киев должен прекратить уголовное преследование 50 человек, освобожденных в рамках обменов в 2019-2020 годах.
Координатор подгруппы в ходе встречи неоднократно спрашивал представителей украинской стороны о достижениях в проведении «процессуальной очистки» ранее освобожденных граждан, однако представители Киева эти вопросы игнорировали, подчеркнула Морозова.