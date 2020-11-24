Белорусский бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский, который ранее вышел из СИЗО после встречи представителей оппозиции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что в стране целесообразно провести амнистию для тех, кого оппозиция считает политзаключенными. Его слова приводит РИА Новости 24 ноября

«"Круглый стол демократических сил" выступает за проведение амнистии для политзаключенных», — приводит агентство слова Воскресенского.

Политолог обратился к Всебелорусскому народному собранию, запланированному на январь-февраль, «с просьбой инициировать перед Палатой представителей, Советом республики и президентом Республики Беларусь принятие закона об амнистии».

Действительно ли в Белоруссии началась «охота на силовиков»? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.