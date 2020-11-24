Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу помощи предпринимателям, чьи бизнесы терпят убытки из-за карантина, а также помощи уволенным работникам. Об этом он рассказал в новом выпуске видеоблога, опубликованного 24 ноября на канале в Telegram

«В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен», — заявил Зеленский.

Получить деньги предприниматели и работники смогут через приложение «Дия», указав персональные данные. По словам президента, после проверки подлинности информации, средства будут выплачены через несколько дней.

Саботаж и ухищрения: как прошел первый карантин выходного дня в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также будет предусмотрена компенсация за сохранение рабочих мест.

«Если вы, например, владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете получить деньги для выплаты таким работникам», — сказал глава государства.

Зеленский уточнил, что сумма будет пропорциональна времени простоя в размере до 8 тыс. гривен на одного работника.

Он также добавил, что предприятия, работа которых прекращается по причине карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По его словам, это почти 1,5 млрд грн для около 120 тысяч юридических лиц.

Также, по словам главы государства, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц-предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Кроме того, восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые работали весной. Президент добавил, что малый и средний бизнес уже получили более 13 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Она продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году.