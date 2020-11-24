Он отметил, что выход в эфир радиостанции «Комбат FM» вызвал достаточно широкий резонанс и показал, что у украинских военных есть потребность в альтернативной информации.
«Поэтому по многочисленным заявкам от украинских военнослужащих от Министерства связи новый подарок: на частоте 88,6 (FM) сегодня мы подняли российскую радиостанцию "Звезда"», — подчеркнул Першиков.
Он отметил, что ранее украинская сторона на частоте 88,6 FM попыталась начать вещание на территорию ЛНР радиостанции украинской армии «Армия FM», теперь же на этих частотах со схожей тематической программой вещают радиостанции «Комбат FM» и «Звезда», уже доступные для киевских силовиков на линии соприкосновения.