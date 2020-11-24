Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило трансляцию радиостанции российской армии «Звезда», она уже доступна для жителей ЛНР и киевских силовиков на линии соприкосновения, сказал замглавы ведомства Юрий Першиков 24 ноября

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«Поэтому по многочисленным заявкам от украинских военнослужащих от Министерства связи новый подарок: на частоте 88,6 (FM) сегодня мы подняли российскую радиостанцию "Звезда"», — подчеркнул Першиков.

Он отметил, что ранее украинская сторона на частоте 88,6 FM попыталась начать вещание на территорию ЛНР радиостанции украинской армии «Армия FM», теперь же на этих частотах со схожей тематической программой вещают радиостанции «Комбат FM» и «Звезда», уже доступные для киевских силовиков на линии соприкосновения.