За прошедший месяц Дарига Назарбаева развила активную политическую деятельность. Это свидетельствует о том, что она начинает возвращаться в мир большой политики. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Грозин объяснил, почему американские инвестиции не спасут Казахстан от майдана © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Нурсултан Назарбаев дал некоторое время, чтобы она и общественность отвыкли.

«Против Дариги Назарбаевой были информационные атаки, в том числе заявления ее покойного сына (Айсултана Назарбаева, скончавшегося в Лондоне 16 августа этого года. — Ред.) о возможной интимной связи его матери с самим Назарбаевым. Это был мощный удар не только по репутации Дариги Назарбаевой, но и по репутации самого Назарбаева. Конечно, Назарбаев не мог выпустить это из поля зрения, поэтому отставка Дариги Назарбаевой была временной разрядкой ситуации. Почему временной, потому что Назарбаев вряд ли решится передать власть», — считает Мамырайымов.

По его мнению, Касым-Жомарт Токаев — это технический президент, и в конечном итоге власть должна принадлежать группе родственников: один будет президентом, другой премьер-министром, или один родственник будет премьером при сильном правительстве, получившем более весомые полномочия, чем президент, а другой — спикером парламента.

Полностью текст интервью можно прочитать здесь.