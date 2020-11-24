За последний месяц в отношениях Варшавы и Брюсселя наметился очередной кризис. В октябре заместитель председателя Европарламента Катарина Барли обвинила Польшу в «несоблюдении принципа верховенства права во внутренней политике» и предложила устроить за это Варшаве «финансовый голод».
Эксперт отметил, что европейские власти и так сейчас приняли решение, которое позволит довольно сильно урезать дотации Польше в связи с нарушениями демократических норм.
«Отношения Польши и Германии довольно плохие, но это сейчас никак не может нарушить общей рамки союзных отношений. Они и дальше будут противостоять друг другу в вопросе перераспределения европейских фондов, но разрывать отношения друг с другом там никто не собирается», — указал Неменский.
Польша использует США в своих интересах в большей степени, чем США Польшу, поэтому никаких шансов на изменение польской политики в отношении США сейчас нет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.