Чем меньше Евросоюз в лице Германии будет давать денег Польше, тем активнее Польша будет искать деньги у США. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Катарина Барли обвинила Польшу в «несоблюдении принципа верховенства права во внутренней политике» и предложила устроить за это Варшаве «финансовый голод».

Эксперт отметил, что европейские власти и так сейчас приняли решение, которое позволит довольно сильно урезать дотации Польше в связи с нарушениями демократических норм.

«Отношения Польши и Германии довольно плохие, но это сейчас никак не может нарушить общей рамки союзных отношений. Они и дальше будут противостоять друг другу в вопросе перераспределения европейских фондов, но разрывать отношения друг с другом там никто не собирается», — указал Неменский.

Польша использует США в своих интересах в большей степени, чем США Польшу, поэтому никаких шансов на изменение польской политики в отношении США сейчас нет, заключил собеседник издания.

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