Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в социальных сетях регулярно отвечает на вопросы подписчиков о новом заболевании COVID-19 и о правилах поддержания детского здоровья. На этот раз медик предостерег всех родителей от фатальной ошибки у себя в Instagram 23 ноября

«Килограммами жрать»: Комаровский рассказал, что защитит от COVID-19 © Facebook, Евгений Комаровский

В семье у женщины подрастает 2-месячный ребенок, и его бабушка требует укладывать малыша на специально купленную ею подушку. Женщина отказывается, на что бабушка «сердится и обижается».

В ответе на вопрос, нужна ли младенцу подушка, Комаровский напомнил, что рынок товаров широк, и многие маркетологи в погоне за прибылью пытаются втюхать людям что угодно под видом «полезного», но на самом деле использовать подушку для ребенка до года категорически нельзя.

«Я не знаю, какую подушку купила ваша бабушка — может, она и правда невредная, но мы с вами не должны изобретать велосипед. Поэтому если ребенку два месяца, то пусть бабушка экспериментирует с подушками для дедушки, а ребенка оставит в покое», — ответил Комаровский.

Причина категоричности педиатра в научных знаниях, полученных с опытом сотен предыдущих поколений и тысяч погибших и травмированных детей. Все дело в том, что младенец не может управлять своим телом, поэтому уткнувшись в подушку он может задохнуться или повредить позвоночник. Ответы на другие вопросы, данные педиатром Комаровским можно послушать в этом видео: