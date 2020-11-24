Украинская популярная певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась с фанатами эротичным фото и дала им совет. Публикация появилась в ее Instagram 23 ноября

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«Живите сегодняшним днём. Планируйте моменты радости в обыденных вещах и прекратите откладывать счастье на послезавтра. Цём, спокойной», — пожелала поклонникам певица.

«Фото просто супер», «Очень правильные слова», «Половая жизнь, которую ты заслужила», — написали певице в комментариях. На последний комментарий артистка решила ответить: «Я вообще услужливая» — и добавила много смайликов.

Ранее Каминская призвала фанатов учиться планировать жизнь и попробовать сначала спланировать неделю для нее, предложив интересные задания. В частности, ей посоветовали прогуляться по городу в костюме единорога, принять ванну из шампанского или попробовать торговать на рынке. Неизвестно, выполнила ли артистка хоть одно из заданий.