Белорусский журналист Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру рассказал, при каких условиях Всебелорусское народное собрание может привести к консенсусу и компромиссу

«Всебелорусское народное собрание может сыграть историческую роль, но лишь в том случае, если его участники будут не "подобраны", а действительно представят все слои белорусского общества — как сторонников, так и оппонентов действующей власти. Тогда есть шанс не только на бурную дискуссию по поводу дальнейших путей развития, но и на консенсус и компромисс», — сказал эксперт.

Вячеслав Шарапов: Углубление союза Белоруссии и России станет неприятным сюрпризом для Запада © Facebook, Вячеслав Шарапов

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в Конституцию страны, в том числе о сроках, на предстоящем Всебелорусском народном собрании.