Белорусский кризис все больше напоминает тлеющее торфяное болото, когда огня не видно, но он есть и может разгореться в любой момент при благоприятных условиях. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Россия и Запад не хотят ввязываться в конфликт из-за Белоруссии © vk.com, Всеволод Шимов

«Это естественно: желаемых результатов нет, погода портится, риски от участия в протестах велики. Новой стратегии борьбы оппозиционные лидеры предложить не в состоянии, поэтому можно констатировать, что этот раунд борьбы остался за Лукашенко», — указал Шимов.

Но сами по себе протестные настроения никуда не уйдут и останутся долгосрочным политическим фактором, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.