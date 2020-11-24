Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, как Украина планирует закупать вакцину от коронавируса и кого из граждан ей привьют в первую очередь. Он опубликовал запись в YouTube 24 ноября

Владимир Зеленский напомнил, что Минздрав Украины ведет переговоры о закупке препарата с представителями глобальной инициативы COVAX (инициатива Всемирной организации здравоохранения по обеспечению всех стран вакцинами от коронавируса. — ред.).

Коронавирус и антибиотики: ученые выступили со срочным предостережением © CC0, Pixabay

При этом прежде всего, как отметил президент, планируется прививать следующие группы населения: медиков, военных, преподавателей и граждан из группы риска, в том числе тех, кто старше 60 лет.

«Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мероприятий», — добавил Зеленский.

Тем временем, по расчетам ученых из Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины, в период с 23 по 29 ноября на Украине общее количество случаев заражения COVID-19 может вырасти до 729 421. Это почти на 94 тысячи больше, чем показатель, зафиксированный в минувший понедельник.