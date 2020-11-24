«Принимая сотни больных, повторное заражение встречаем очень редко. Это казуистичные, противоречивые и недостаточно изученные случаи. И они, я повторяюсь, очень редки. Это не правило, не закономерность, а исключение», — написал врач.
По его словам, есть вероятность, что у таких «исключительных» пациентов могут быть «глубинные дефекты иммунной системы». Не отверг медик и версию, связанную с недостатками лабораторной диагностики.
Дубровский уточнил, что результаты его исследований свидетельствуют о стойкости иммунитета переболевшего коронавирусом человека, и невосприимчивость к болезни длится минимум 150 суток.
Почти 648 тысяч украинцев заразились COVID-19 с начала пандемии, из них 12 с лишним тысяч случаев выявлено за последние сутки, 11 тысяч человек скончалось.