Украинский врач-инфекционист Евгений Дубровский заявил, что повторное заражение коронавирусом невозможно. В качестве доказательства медик привел данные лабораторных исследований на своей странице в Facebook 23 ноября

«Принимая сотни больных, повторное заражение встречаем очень редко. Это казуистичные, противоречивые и недостаточно изученные случаи. И они, я повторяюсь, очень редки. Это не правило, не закономерность, а исключение», — написал врач.

«Килограммами жрать»: Комаровский рассказал, что защитит от COVID-19 © Facebook, Евгений Комаровский

Дубровский уточнил, что результаты его исследований свидетельствуют о стойкости иммунитета переболевшего коронавирусом человека, и невосприимчивость к болезни длится минимум 150 суток.

Почти 648 тысяч украинцев заразились COVID-19 с начала пандемии, из них 12 с лишним тысяч случаев выявлено за последние сутки, 11 тысяч человек скончалось.