Глубинное недовольство белорусского общества опаснее для власти, чем протесты, считает белорусский журналист Вячеслав Шарапов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Шарапов: Углубление союза Белоруссии и России станет неприятным сюрпризом для Запада © Facebook, Вячеслав Шарапов

«Сегодня людей не вдохновляет распекание под телекамеры тех или иных чиновников, так как следует вопрос: почему за эти годы не создана эффективная система управления? Неужели и впредь всё будет решаться в "ручном" режиме? Время и ситуация требует иных подходов и свежих лиц. Понимает ли это действующая власть? Время покажет», — отметил Шарапов.

Он добавил, что неявные протесты и глубинное недовольство общества намного опаснее, чем уличные беспорядки.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.