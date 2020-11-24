По словам эксперта, огромная часть белорусского общества высоко бы оценила жест действующего президента, который бы осуществил транзит собственной власти и представил избирателям кандидата, который сумел бы сохранить достигнутое и исправить изношенное.
«Сегодня людей не вдохновляет распекание под телекамеры тех или иных чиновников, так как следует вопрос: почему за эти годы не создана эффективная система управления? Неужели и впредь всё будет решаться в "ручном" режиме? Время и ситуация требует иных подходов и свежих лиц. Понимает ли это действующая власть? Время покажет», — отметил Шарапов.
Он добавил, что неявные протесты и глубинное недовольство общества намного опаснее, чем уличные беспорядки.
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