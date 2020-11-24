Следует признать, что многовекторному курсу президента Белоруссии Александра Лукашенко, который рассматривается им как один из вариантов удержания власти, благоприятствует и нынешняя внешнеполитическая конъюнктура. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Белоруссию ждет вялотекущий, затяжной кризис © vk.com, Всеволод Шимов

«Пока я не вижу предпосылок для структурирования не только пророссийских, но и любых других политических сил. Политическая система пребывает в состоянии заморозки, а власти дополнительно закручивают гайки, чтобы купировать проявления публичного протеста», — считает Шимов.

Лукашенко по-прежнему психологически не готов к транзиту власти, о чем сам вполне откровенно и заявлял, поэтому он постарается ограничиться сугубо косметическими реформами, ничего принципиально не меняя, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.