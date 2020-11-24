«Наш большой иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и более того, скоро будет подан. Подтасованные выборы!» — цитирует агентство Трампа.
Так президент прокомментировал результаты опроса, проведенного изданием Politico и компанией Seven Letter Insight, который показал, что 79% сторонников Трампа считают, что выборы были сфальсифицированы.
«Они на 100% правы, но мы бьемся изо всех сил», — подчеркнул глава государства.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.
Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп неоднократно заявлял, что намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.