Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что скоро будет подан некий крупный иск, который раскроет подробности фальсификаций на выборах, сообщает РИА Новости 24 ноября

«Наш большой иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и более того, скоро будет подан. Подтасованные выборы!» — цитирует агентство Трампа.

Процесс пошел: Трамп согласился передать президентский пост, но с оговорками © AP, Alex Brandon

«Они на 100% правы, но мы бьемся изо всех сил», — подчеркнул глава государства.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп неоднократно заявлял, что намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.