Согласно исследованию, проведенному учеными из Национального института здоровья США, о заражении коронавирусом может говорить металлический привкус во рту. Об этом сообщается в издании express.co.uk 24 ноября

Отмечается, что это ранний симптом заражения коронавирусной инфекцией. В статье описана госпитализация женщины с типичными для COVID-19 симптомами. При этом потеря аппетита у нее наблюдалась еще за неделю до госпитализации.

«За неделю до госпитализации продукты, которые ей (пациентке — ред.) нравились, показались безвкусными и "металлическими"», — говорится в публикации.

Ученые назвали новый нетипичный симптом COVID-19 © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

Также металлический привкус во рту возможен при болезни десен, приеме антибиотиков, лечении от рака или простуды, синусите и других респираторных инфекциях.