Отмечается, что это ранний симптом заражения коронавирусной инфекцией. В статье описана госпитализация женщины с типичными для COVID-19 симптомами. При этом потеря аппетита у нее наблюдалась еще за неделю до госпитализации.
«За неделю до госпитализации продукты, которые ей (пациентке — ред.) нравились, показались безвкусными и "металлическими"», — говорится в публикации.
При респираторных инфекциях восприятие вкуса пищи у пациентов обычно изменяется. Причиной может быть заложенность носа или поражение обонятельного эпителия. При коронавирусе, как правило, это не связано с насморком.
Также металлический привкус во рту возможен при болезни десен, приеме антибиотиков, лечении от рака или простуды, синусите и других респираторных инфекциях.