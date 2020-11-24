Политик подтвердил, что протесты по численности идут на спад, но при этом протестный потенциал никуда не делся, а десятки тысяч задержаний и массовое насилие его только усиливают.
«Власть эффективно душит открытый и в основном мирный протест, но при этом загоняет протест в подполье, где он радикализуется. Сейчас мы уже наблюдаем тактику индивидуального террора со стороны протестующих… Дальнейшее насилие со стороны власти будет порождать ответное насилие, и так — по спирали. Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы мы получим полноценную городскую герилью», — заявил Агафонов.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Александру Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%.
Позднее она бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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