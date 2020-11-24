Один из лидеров белорусского «Гражданского согласия» Артем Агафонов не исключил, что в ближайшие месяцы в Белоруссии может начаться полноценная городская герилья. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Киселёв: Радикализация белорусских протестов отталкивает от них широкие массы © Facebook, Сергей Киселев

«Власть эффективно душит открытый и в основном мирный протест, но при этом загоняет протест в подполье, где он радикализуется. Сейчас мы уже наблюдаем тактику индивидуального террора со стороны протестующих… Дальнейшее насилие со стороны власти будет порождать ответное насилие, и так — по спирали. Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы мы получим полноценную городскую герилью», — заявил Агафонов.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Александру Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%.

Позднее она бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.