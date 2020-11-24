Заявляя о возможной покупке нефти из Казахстана или Туркменистана, президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает свою игру. Об этом рассказал белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лукашенко фактически создает полицейское государство © Facebook, Евгений Константинов

Лукашенко, считает эксперт, сейчас во что бы то ни стало нужно больше независимости от России, которую он утратил во время протестов, поэтому риторика будет все менее братской.

«Возникает вопрос: а для чего нужно покупать нефть и газ не у России? Это выгоднее? Разумеется, нет, мы уже обожглись на венесуэльской и американской нефти. Получается, что белорусскому режиму в вопросах ресурсов важнее всего сохранять независимость от России даже ценой значительных переплат», — делает вывод Константинов.

Он добавил, что Россия была нужна Лукашенко, чтобы создать у оппонентов ощущение сильного союзника за его спиной, поэтому вновь вспыхнувшие его разговоры о братстве — это временный тактический ход.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.