«Поймал себя на мысли, что для счастья нужно всего четыре слова. Они при этом могут быть абсолютно разными — любимый, ты станешь отцом или ты во второй раз станешь отцом. Или наши пленные возвращаются домой. Или врачам выплачены все надбавки. Или на Донбассе нет потерь», — заявил он.
Также, по словам Зеленского, в 2020 году четырьмя словами счастья являются: РНК-возбудителя не обнаружено. Он заявил, что после выздоровления от коронавируса рад вернуться к работе.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.