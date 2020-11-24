Президент Украины Владимир Зеленский сравнил счастье от рождения ребенка в семье с новостью об освобождении пленных. Соответствующее видео 24 ноября он обнародовал в Telegram

«Поймал себя на мысли, что для счастья нужно всего четыре слова. Они при этом могут быть абсолютно разными — любимый, ты станешь отцом или ты во второй раз станешь отцом. Или наши пленные возвращаются домой. Или врачам выплачены все надбавки. Или на Донбассе нет потерь», — заявил он.

«Голова в кадр не влазит»: Зеленского раскритиковали за лишний вес © скриншот/Facebook Зеленского

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.