Несмотря на неоднозначное отношение к экс-премьеру Грузии Бидзине Иванишвили, за него стабильно голосует большинство избирателей. Об этом грузинский политолог Арчил Сихарулидзе сказал в интервью изданию Украина.ру

Удар по национальному мифу: Бидзина Иванишвили высказался © РИА Новости, Александр Имедашвили | Перейти в фотобанк

«Однако, когда грузинский электорат идет на выборы, он понимает, что, голосуя за правящую партию, они отдают голос именно Иванишвили. И где-то миллион избирателей дали ему голос. Это значит, что этот человек, олигарх он или нет, является самым легитимным человеком в нашей стране», — сказал политолог.

В субботу, 21 ноября, в Грузии прошел второй тур парламентских выборов. Выборы состоялись в 17 из 30 мажоритарных округов — там, где кандидаты не смогли в первом туре набрать свыше 50% голосов.

В знак протеста против результатов выборов в первом туре оппозиция сняла своих кандидатов с голосования. При этом фамилии оппозиционных кандидатов остались в бюллетенях — по предварительным данным, они набрали от 5 до 12% голосов.

Кандидаты же от правящей партии «Грузинская мечта» победили во всех 17 мажоритарных округах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.