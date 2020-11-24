Реальная интеграция России и Белоруссии создаст предпосылки для повышения доверия белорусов к Москве, считает культуролог, специалист по российско-украинско-белорусскому пограничью Сергей Киселев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Сергей Киселёв: Без продвижения интеграции с Россией Лукашенко обречен © Facebook, Сергей Киселев «В случае успешного проведения политических реформ и трансфера власти ситуация успокоится и люди перестанут отождествлять Лукашенко и Россию», — отметил он. Киселев считает, что реальная интеграция, создание общего экономического, валютного и гуманитарного пространства создадут предпосылки для повышения доверия и к Москве, и к Союзному государству. Полный текст интервью можно прочесть здесь.