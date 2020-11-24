По мнению эксперта, сейчас не стоит обращать внимание на социологические данные о том, что симпатии белорусов к России падают из-за того, что Москва поддерживает Лукашенко.
«В случае успешного проведения политических реформ и трансфера власти ситуация успокоится и люди перестанут отождествлять Лукашенко и Россию», — отметил он.
Киселев считает, что реальная интеграция, создание общего экономического, валютного и гуманитарного пространства создадут предпосылки для повышения доверия и к Москве, и к Союзному государству.
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