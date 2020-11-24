Украинская певица Оля Полякова опубликовала пост, в котором назвала украинских женщин главными популяризаторами сексизма и эйджизма (дискриминации по возрасту). Ролик с обращением к подписчицам звезда разместила в Facebook 23 ноября

Квасить будем: Оля Полякова пригласила поклонников развлечься на карантине © Оля Полякова/Инстаграм

Певица призвала украинок быть терпимее друг к другу или хотя бы перестать друг друга топить. Пост стал ответом на предыдущую публикацию Поляковой, когда она просто разместила фото с надписью «Наглая девочка кайфует». При этом на снимке певица сидела в расслабленной позе, закинув одну ногу на стул.

«Нагло и неприлично, даже звезды могут слететь с орбиты, если сильно зазвездятся», «Мать двоих детей. Что нормально для 15-летней девочки, пошловато для взрослой тети», «Чувствуется недостаток мужского внимания во всем поведении Поляковой», — такие оценки дали подписчики последнему посту звезды.



Украинская певица Оля Полякова — одна из самых успешных на Украине. Помимо концертов, она занимается раскруткой своего блога. Не так давно украинские националисты обвиняли ее в сотрудничестве с российским певцом Филиппом Киркоровым.