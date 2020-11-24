Бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный решил, что якобы слабым местом Белоруссии является ложность идеологических посылов. Об этом 24 ноября он заявил в интервью телеканалу «Настоящее время»

«Самое слабое место — это комплекс. Эта власть базируется на комплексе абсолютно ложных идеологических посылов. Первый посыл — это "Брат-Кремль", второй — это "гений советской промышленности". Третий — это попытка найти общность между двумя совершенно разными цивилизационными выборами. Потому что белорус — европеец», — заявил он.

Белорусский мираж. Почему Лукашенко не может честно работать с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ранее Бессмертный назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко человеком с «комплексом председателя колхоза». Кроме того, Бессмертный считает, что Лукашенко хорошо характеризует пословица: «Ласковый телёнок двух маток сосёт», поскольку он якобы не может быть самостоятельным политиком.