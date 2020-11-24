«Самое слабое место — это комплекс. Эта власть базируется на комплексе абсолютно ложных идеологических посылов. Первый посыл — это "Брат-Кремль", второй — это "гений советской промышленности". Третий — это попытка найти общность между двумя совершенно разными цивилизационными выборами. Потому что белорус — европеец», — заявил он.
По словам Бессмертного, белорусы ищут в цивилизации, «абсолютно несовместимой с европейскими ценностями, некое единение» и целый ряд других ложных комплексов.
Ранее Бессмертный назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко человеком с «комплексом председателя колхоза». Кроме того, Бессмертный считает, что Лукашенко хорошо характеризует пословица: «Ласковый телёнок двух маток сосёт», поскольку он якобы не может быть самостоятельным политиком.