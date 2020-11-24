Бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявили обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе КГБ Белоруссии, передает 24 ноября «Спутник Беларусь»

В пресс-службе Комитета госбезопасности Белоруссии уточнили, что Виктор Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса. Речь о получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Абзалов объяснил, зачем Лукашенко должен будет освободить Бабарико © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Экс-кандидата в президенты и бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали 18 июня.

10 октября Лукашенко встретился в СИЗО с Бабарико и другими оппозиционерами. 30 октября Бабарико продлили арест до 18 декабря.

В ноябре сотрудники госбезопасности обыскали дом Бабарико и изъяли у него охотничье оружие.