В пресс-службе Комитета госбезопасности Белоруссии уточнили, что Виктор Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса. Речь о получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.
Кроме Бабарико, обвинения в получении взятки предъявлены ряду других топ-менеджеров Белгазпромбанка. Сообщается, что все фигуранты дела, кроме Бабарико, признали свою вину.
Экс-кандидата в президенты и бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали 18 июня.
10 октября Лукашенко встретился в СИЗО с Бабарико и другими оппозиционерами. 30 октября Бабарико продлили арест до 18 декабря.
В ноябре сотрудники госбезопасности обыскали дом Бабарико и изъяли у него охотничье оружие.