Радикализация белорусских протестов отталкивает от них широкие слои населения, уверен культуролог, специалист по российско-украинско-белорусскому пограничью Сергей Киселев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, радикальные насильственные действия в Белоруссии уже имеют место — происходят попытки диверсий на железных дорогах и автомагистралях, нападения на милиционеров.

«В целом есть тенденция к расчеловечиванию как сторонников Лукашенко, так и тех, кто выступает за интеграцию с Россией. В белорусском сегменте интернета появились и аналоги руандийского "Радио тысячи холмов". Участникам радикальной оппозиции внушается мысль, что их оппоненты не люди, что их можно убивать», — сказал Киселев.

Сергей Киселёв: Без продвижения интеграции с Россией Лукашенко обречен © Facebook, Сергей Киселев

«Силовые действия оппозиции легитимизируют жесткие меры властей. В условиях закрытых границ и эффективно действующих правоохранительных структур переход оппозиции к террористическим методам будет только способствовать прекращению протестного движения», — заключил эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.