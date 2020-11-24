Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), как и «Евросолидарность», остается секторальной политсилой, которую поддерживает локально и электорально ограниченный сегмент избирателей. Об этом украинский политолог Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Бортник рассказал, какие дальнейшие перспективы ждут ОПЗЖ и партию Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В одном случае победил бывший мэр, Валерий Баранов, в Бердянске, который обошел кандидата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" [Александра] Свидло. Ожидали победы кандидата от ОПЗЖ в Славянске — это такой, как я говорю, Хартленд "Оппозиционной платформы" наряду с Рубежным. И "За життя" проиграла… Слухи о "победной поступи" партии "За життя" изрядно преувеличены», — подчеркнул Золотарев.

Он отметил, что за «всеядность и беспринципность» надо платить, указав на решение ОПЗЖ поддержать в Днепре Бориса Филатова, после чего, по сути, продать франшизу и войти в промэрское большинство.

По словам политолога, избиратели предпочитают безыдейного хозяйственника, который не демонстрирует каких-то четких идеологических маркеров, но имеет возможность показать результаты своей деятельности.

В воскресенье, 22 ноября, на Украине прошел второй этап второго тура местных выборов. В ряде населенных пунктов второй тур прошел 15 ноября. В первом туре выборов 25 октября явка составила 36,88%. Во втором туре в тех городах, где его проводили 15 ноября, явка составляла 24%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.