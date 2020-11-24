Бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко человеком с «комплексом председателя колхоза». Об этом 24 ноября он заявил в интервью телеканалу «Настоящее время».

Предан лично Лукашенко: чем известен новый командир белорусских Внутренних войск © storage.ruptly.tv

По словам Бессмертного, с 1994 года, когда он работал послом, Лукашенко не изменился.

Кроме того Бессмертный считает, что Лукашенко хорошо характеризует пословица «Ласковый телёнок двух маток сосёт», поскольку он якобы не может быть самостоятельным политиком.