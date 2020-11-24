«Если брать Лукашенко с 1994 года — с начала его карьеры и до сих пор, то, на самом деле, это такой человек, в котором живет комплекс советского председателя колхоза. Который деспотическим путем строит свою систему управления. В советское время это называлось «крепкий хозяйственник», который не только матерится и использует нормальные слова для связи мата, но он может и ударить, и очень грубо наказать человека», — заявил он.
По словам Бессмертного, с 1994 года, когда он работал послом, Лукашенко не изменился.
Кроме того Бессмертный считает, что Лукашенко хорошо характеризует пословица «Ласковый телёнок двух маток сосёт», поскольку он якобы не может быть самостоятельным политиком.