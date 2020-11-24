Он отметил, что все 29 лет на Украине здравоохранение финансировалось на уровне 3–3,5% ВВП.
«Минздрав настаивает на принятии реального бюджета… Он необходим нашей медицине, чтобы она начала развиваться, чтобы начала выходить из того кризиса, из той комы, в которой она находилась все 29 лет… Мы заложили и говорим о 5% ВВП — это тот необходимый минимум, который должен быть», — объяснил Степанов.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.