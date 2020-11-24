На финансирование украинской медицины нужно выделить не менее 5% ВВП, чтобы она начала «выходить из комы». Об этом 24 ноября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга, который транслировали в Facebook

Эксперт: Украинская медицина находится в состоянии агонии © РИА Новости Украина Евгений Котенко

«Минздрав настаивает на принятии реального бюджета… Он необходим нашей медицине, чтобы она начала развиваться, чтобы начала выходить из того кризиса, из той комы, в которой она находилась все 29 лет… Мы заложили и говорим о 5% ВВП — это тот необходимый минимум, который должен быть», — объяснил Степанов.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.