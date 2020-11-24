Депутаты Львовского городского совета, несмотря на отсутствие официальных результатов выборов мэра, избрали временный президиум, который будет управлять городом без участия градоначальника Андрея Садового. Об этом 24 ноября сообщает УНИАН

На заседание собрались три из пяти фракций — «Европейская солидарность», «Свобода» и «Варта». Отмечается, что в сессионном зале, который недавно открыли после капитального ремонта, отсутствуют рабочие места для депутатов и электронная система для голосования.

«Председатель городской территориальной избирательной комиссии Игорь Слипецкий привел депутатов к присяге. Также был образован временный президиум горсовета, который будет руководить сессией до официального объявления результатов выборов городского головы или избрания секретаря совета, принимать другие решения, в частности, относительно бюджета и имущественных вопросов», — говорится в сообщении.

Второй тур выборов мэров: Львов и Ужгород проголосовали за стабильность, а Ровно — за пастора-евангелиста Андрей Москаленко назвал это переворотом.

Вечером 22 ноября Львовский гортеризбирком принял решение о проведении 24 ноября первой сессии новоизбранного городского совета Львова. Ранее ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы привести к присяге и депутатов, и городского голову одновременно.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал такое решение узурпацией власти. Он считает, что инициатором проведения сессии 24 ноября выступают депутаты от «Европейской солидарности».