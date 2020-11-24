На заседание собрались три из пяти фракций — «Европейская солидарность», «Свобода» и «Варта». Отмечается, что в сессионном зале, который недавно открыли после капитального ремонта, отсутствуют рабочие места для депутатов и электронная система для голосования.
«Председатель городской территориальной избирательной комиссии Игорь Слипецкий привел депутатов к присяге. Также был образован временный президиум горсовета, который будет руководить сессией до официального объявления результатов выборов городского головы или избрания секретаря совета, принимать другие решения, в частности, относительно бюджета и имущественных вопросов», — говорится в сообщении.
Реагируя на проведение первого заседания горсовета, заместитель городского головы Андрей Москаленко назвал это переворотом.
Вечером 22 ноября Львовский гортеризбирком принял решение о проведении 24 ноября первой сессии новоизбранного городского совета Львова. Ранее ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы привести к присяге и депутатов, и городского голову одновременно.
Мэр Львова Андрей Садовый назвал такое решение узурпацией власти. Он считает, что инициатором проведения сессии 24 ноября выступают депутаты от «Европейской солидарности».