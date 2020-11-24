Программа Джо Байдена предполагает работу с возобновляемыми источниками энергии, поэтому инвестиции в нефтегазовый сектор Казахстана уменьшатся. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

Дорогая нефть и дорогой доллар: как повлияет победа Байдена на украинскую экономику © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Согласно предвыборной программе Байдена США будут отходить от экономики, связанной с выбросом диоксида углерода в атмосферу в пользу возобновляемых источников энергии. Это соответственно повлечет за собой снижение инвестиций», — отметил Мамырайымов.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.