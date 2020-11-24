За годы независимости Казахстана объем инвестиций Вашингтона составил порядка $50 миллиардов, большая часть из которых была направлена в нефтегазовый сектор страны.
«Согласно предвыборной программе Байдена США будут отходить от экономики, связанной с выбросом диоксида углерода в атмосферу в пользу возобновляемых источников энергии. Это соответственно повлечет за собой снижение инвестиций», — отметил Мамырайымов.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.
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