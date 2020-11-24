Белорусская певица Рита Дакота объявила о переносе концерта в Минске с 10 декабря на неопределенный срок. Об этом артистка сообщила в сети «ВКонтакте»

В соцсети Дакота отметила, что переносит на 2021 год все большие сольные концерты, и пообещала подготовить к тому моменту «нового мощного музла».

В комментариях поклонники певицы отметили, что ждут ее и в России, и на Украине.

«Я не приеду в Минск не только потому, что уеду из аэропорта сразу в "концлагерь" на Окрестина (СИЗО. — Ред.). А в первую очередь потому, что не хочу ни единого рубля приносить в казну режима. Потерпите чуток. Скоро споем в новой свободной Беларуси», — добавила Дакота в сторис аккаунта в Instagram.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В конце октября, после того как соперница Александра Лукашенко, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков.