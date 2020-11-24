Ослабление давления на оппозицию грозит скатыванием Белоруссии в гражданскую войну, считает культуролог, специалист по российско-украинско-белорусскому пограничью Сергей Киселев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт отметил, что не ждет каких-то радикальных политических изменений в стране.

«Общество слишком взбудоражено, все основные интернет-медиа управляются из-за западной границы. Ослабление контроля и прекращение давления властей на несистемную оппозицию грозит скатыванием страны в полномасштабную гражданскую войну, которую развяжут радикальные русофобские силы, как только власть даст слабину», — сказал Киселев.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Сергей Киселёв: Без продвижения интеграции с Россией Лукашенко обречен © Facebook, Сергей Киселев Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.