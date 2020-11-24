«На третьих "Сватах" со мной случилась эта беда… или счастье. Мы все время с ним лежали в койке по сюжету. И мой организм отозвался, отреагировал. Меня потянуло уже в жизни, влюбилась прям, приставала прям. Как хорошо, что он отказал мне», — рассказала Кравченко.
Актриса заметила, что в первый раз в жизни встретилась с таким верным мужчиной, ведь Добронравов женат и на ее посягательства ответил, что любит свою супругу. Таким образом между коллегами сохранилась дружба, а Добронравова, шутит Кравченко, нужно поместить под стеклянный колпак и возить показывать как редкий экземпляр верного человека.
«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м. Сейчас идут съемки 7-го сезона, но точной даты выхода многосерийного фильма продюсеры пока не называли.