Актриса сериала «Сваты», уроженка Донецка Татьяна Кравченко вспомнила, что действительно испытывала теплые романтические чувства к своему коллеге по съемочной площадке актеру Федору Добронравову. Чем артистка поделилась и в своем Instagram 23 ноября

«На третьих "Сватах" со мной случилась эта беда… или счастье. Мы все время с ним лежали в койке по сюжету. И мой организм отозвался, отреагировал. Меня потянуло уже в жизни, влюбилась прям, приставала прям. Как хорошо, что он отказал мне», — рассказала Кравченко.

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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м. Сейчас идут съемки 7-го сезона, но точной даты выхода многосерийного фильма продюсеры пока не называли.