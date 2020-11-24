Без продвижения интеграции режим Лукашенко обречен: этот процесс похож на езду на велосипеде – остановка грозит падением, считает культуролог, специалист по российско-украинско-белорусскому пограничью Сергей Киселев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, протесты в Белоруссии сейчас идут на спад, но совсем они не стихнут.

«Они могут стать похожими на торфяной пожар, пламя которого может вырваться в любой момент. Без продвижения интеграции режим Лукашенко обречен, этот процесс теперь похож на езду на велосипеде — остановка грозит падением, и костей не соберешь», — сказал Киселев.

Сергей Киселёв: Без продвижения интеграции с Россией Лукашенко обречен © Facebook, Сергей Киселев

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.