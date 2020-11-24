По словам эксперта, протесты в Белоруссии сейчас идут на спад, но совсем они не стихнут.
«Они могут стать похожими на торфяной пожар, пламя которого может вырваться в любой момент. Без продвижения интеграции режим Лукашенко обречен, этот процесс теперь похож на езду на велосипеде — остановка грозит падением, и костей не соберешь», — сказал Киселев.
Он отметил, что при этом не ожидает каких-то радикальных политических изменений в Белоруссии.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.