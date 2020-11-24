За прошедший месяц старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева развила активную политическую деятельность, что свидетельствует о ее возвращении в мир большой политики. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Похожа на Гульнару Каримову» — Грозин о перспективах Дариги Назарбаевой © REUTERS, Shamil Zhumatov/File Photo

По словам Мамырайымова, ее отставка и то, что ее долго не было в большой политике, говорит о том, что Назарбаев дал некоторое время, чтобы она и общественность «отвыкли». Политолог напомнил, что против Назарбаевой были информационные атаки, в том числе заявления ее покойного сына Айсултана Назарбаева, скончавшегося в Лондоне 16 августа этого года, о возможной интимной связи его матери с самим Назарбаевым.

Эксперт подчеркнул, что это был мощный удар не только по репутации Дариги Назарбаевой, но и ее отца, поэтому отставка Назарбаевой была «временной разрядкой ситуации».

«Почему временной, потому что Назарбаев вряд ли решится передать власть. [Касым-Жомарт] Токаев — это технический президент. В конечном итоге власть должна принадлежать группе родственников: один будет президентом, другой премьер-министром. Или один родственник будет премьером при сильном правительстве, получившем более весомые полномочия, чем президент, а другой — спикером парламента», — пояснил Мамырайымов.

В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента.

В республике в настоящее время зарегистрировано шесть политических партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Адал» («Справедливость») и Общенациональная социал-демократическая партия.

В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Назарбаева.

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