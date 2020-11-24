По итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования произведенной в Центре им. Гамалеи вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат показал эффективность более 95%. Об этом специалисты сообщили в аккаунте, посвященном новостям о вакцине, в Twitter 24 ноября

Как сообщается в аккаунте, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.

Гинцбург рассказал, спасет ли вакцина любителей виски © CC0, Pixabay

Сейчас проводится третья фаза исследований вакцины. Кроме России, в ней участвуют Белоруссия, ОАЭ, Индия, Венесуэла и ряд других стран.

В ходе исследования не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений, лишь у части привитых вакциной добровольцев наблюдались кратковременные негативные симптомы.

«У нас есть все основания предполагать, что результат превзойдет наши первоначальные ожидания. Окончательная оценка эффективности препарата будет доступна по окончании фазы III клинических исследований», — заявил директор Национального центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом третий промежуточный анализ данных эксперты проведут после подтверждения 78 случаев заболевания COVID-19 среди добровольцев.