Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак опубликовала 24 ноября в YouTube клип на свою новую песню «Страдаем и любим». Не всем поклонникам он пришелся по душе

«Эта работа пронизана эмоциональными переживаниями, потому что любовь так или иначе немыслима без страданий. Неважно, какой опыт вы получили, даже если однажды вам сделали больно. Жизнь продолжается…» — говорится в комментарии Ани Лорак к видео.

«Бомба»: в сеть слили фотосессию Ани Лорак для мужского эротического журнала © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Такая красивая песня и Ани, но такой неприятный клип. Прямо энергетика темных сил прет», «С каждой песней и с каждым клипом все глубже и глубже в бездну», «Вечеринка в наркопритоне», «Шикарный клип», «Все очень и очень отвратительно, скорее, просто отвратно», — отреагировали поклонники певицы в комментариях.

В итоге, несмотря на симпатию к новому треку Ани Лорак, большинство ее почитателей раскритиковали работу режиссера и монтажера видеоклипа.