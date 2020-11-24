«Эта работа пронизана эмоциональными переживаниями, потому что любовь так или иначе немыслима без страданий. Неважно, какой опыт вы получили, даже если однажды вам сделали больно. Жизнь продолжается…» — говорится в комментарии Ани Лорак к видео.
В клипе причудливые персонажи встречаются на закрытой вечеринке в клубе и переживают страдания из-за любви.
«Такая красивая песня и Ани, но такой неприятный клип. Прямо энергетика темных сил прет», «С каждой песней и с каждым клипом все глубже и глубже в бездну», «Вечеринка в наркопритоне», «Шикарный клип», «Все очень и очень отвратительно, скорее, просто отвратно», — отреагировали поклонники певицы в комментариях.
В итоге, несмотря на симпатию к новому треку Ани Лорак, большинство ее почитателей раскритиковали работу режиссера и монтажера видеоклипа.