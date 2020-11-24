Кабинет министров Украины еще на год перенес реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%. Об этом говорится в постановлении правительства от 23 ноября

На Украине учителей в очередной раз обманули с повышением зарплат © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Летом 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году — 3 минимума, в 2022 году — 3,5 минимума и с января 2023 года — 4 прожиточных минимумов. Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.

В свою очередь, Минобразования заявило, что на реализацию ранее принятого постановления № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки», которым предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада указанных категорий работников до уровня 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в 2021 году необходимо 50 млрд грн (133 млрд рублей).