Украину может накрыть мощная эпидемическая волна коронавируса в течение недели-двух. Об этом 24 ноября сообщил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ на Украине Андрей Славуцкий, передает «РБК-Украина»

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng

«Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Затем заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические меры, то эту волну можно сбить уже в декабре», — сказал Славуцкий.

На Украине 23 ноября зафиксировали 12 287 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

По прогнозам Национальной академии наук Украины, общее количество инфицированных коронавирусом в стране 29 ноября составит около 733 763 человек. Через неделю этот показатель достигнет в лучшем случае 837 963 больных и 862 307 — при пессимистическом сценарии развития ситуации с пандемией.