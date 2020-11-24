Смерть 31-летнего Романа Бондаренко оживила протест в Белоруссии, но не заставила людей массово вернуться на улицы. Об этом рассказал белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Белорусская власть душит как националистов, так и русофилов. Но первых поддерживает Запад © Facebook, Евгений Константинов

Эксперт напомнил, что за время массовых акций протеста на данный момент погибли почти 10 человек, десятки людей искалечены, а уголовные дела против силовиков не открывают.

«Смерть Бондаренко оживила протест, но не заставила людей массово вернуться на улицы. И здесь все по-человечески понятно — каждый хочет встретить Новый год живым и дома, а не в камере», — указал Константинов.

Он добавил, что сегодня людей просто запугали насилием, а выход на площадь становится гарантированной опасностью для здоровья и свободы.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.