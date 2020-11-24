Роман Бондаренко погиб в ходе драки, завязавшейся 11 ноября во дворе дома на улице Червякова в Минске, там произошла потасовка между вешающими бело-красно-белые ленточки и лицами, их снимавшими.
Эксперт напомнил, что за время массовых акций протеста на данный момент погибли почти 10 человек, десятки людей искалечены, а уголовные дела против силовиков не открывают.
«Смерть Бондаренко оживила протест, но не заставила людей массово вернуться на улицы. И здесь все по-человечески понятно — каждый хочет встретить Новый год живым и дома, а не в камере», — указал Константинов.
Он добавил, что сегодня людей просто запугали насилием, а выход на площадь становится гарантированной опасностью для здоровья и свободы.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.