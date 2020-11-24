Диалог России и Турции дал ощутимые результаты, в частности, это проявилось в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 24 ноября

Прощание c Родиной: что происходит в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Турецкий дипломат также напомнил, что Москва и Анкара ранее подписали меморандум о взаимопонимании для того, чтобы создать совместный мониторинговый центр по контролю за соблюдением перемирия.

По его словам, соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону, в том числе Армении.