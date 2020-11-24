«Наш диалог с Россией продолжает давать ощутимые результаты, как это видно в ситуации с недавним кризисом в Нагорном Карабахе. Мы продолжим этот стратегический подход и в предстоящий период», — цитирует Чавушоглу РИА Новости.
Турецкий дипломат также напомнил, что Москва и Анкара ранее подписали меморандум о взаимопонимании для того, чтобы создать совместный мониторинговый центр по контролю за соблюдением перемирия.
По его словам, соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону, в том числе Армении.