«Становимся перед вами на колени за то, что отстояли нашу Белоруссию и выдержали тот нечеловеческий натиск на вас этим летом и выдерживаете до сих пор! Вот если бы в это страшное лето и осень вы и все силовики не выстояли, то многих из нас уже не было бы на этом свете! Украина это доказала!» — написали сестры в социальной сети.
Певицы вспомнили, как после выборов подверглись травле, получали угрозы в смс и ночных телефонных звонках. Артистки уверены, что на Западе давно решили, что вслед за Украиной по пути цветной революции должна последовать Белоруссия, и «всех бы истребили, как предусмотрено их планом».
Сестры назвали силовиков стойкими оловянными солдатиками и сравнили их работу с главой семьи, который дает отпор вооруженным грабителям, забравшимся в дом.
Белорусские певицы сестры Валентина и Александра Груздевы получили известность в ходе белорусских протестов за поддержку действующего президента.
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. Оппозиция считает результат главы государства Александра Лукашенко в 80% голосов сфальсифицированным. Руководит уличными беспорядками в Белоруссии экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая через несколько дней после голосования уехала в Литву, ссылаясь на меры предосторожности.