Белорусские певицы Валентина и Александра Груздевы посвятили публикацию, которую они на днях выложили в Instagram, дню ОМОН и поблагодарили силовиков за спасение страны

Окна Овертона не действуют на Лукашенко — сестры Груздевы © Груздевы/Инстаграм

Певицы вспомнили, как после выборов подверглись травле, получали угрозы в смс и ночных телефонных звонках. Артистки уверены, что на Западе давно решили, что вслед за Украиной по пути цветной революции должна последовать Белоруссия, и «всех бы истребили, как предусмотрено их планом».

Сестры назвали силовиков стойкими оловянными солдатиками и сравнили их работу с главой семьи, который дает отпор вооруженным грабителям, забравшимся в дом.

Белорусские певицы сестры Валентина и Александра Груздевы получили известность в ходе белорусских протестов за поддержку действующего президента.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. Оппозиция считает результат главы государства Александра Лукашенко в 80% голосов сфальсифицированным. Руководит уличными беспорядками в Белоруссии экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая через несколько дней после голосования уехала в Литву, ссылаясь на меры предосторожности.