В Житомире семейного врача-женщину избил ворвавшийся в кабинет пациент. Об этом 23 ноября сообщили в сюжете ТСН

В Кривом Роге симулянт избил врача за отказ подделать больничный © Simon Peter Tiu / flickr

«Он кинул стул в медсестру, а потом схватил меня, начал тащить и кидает об пол повторно», — рассказала пострадавшая.

На женский крик прибежали медики из других кабинетов, но мужчина быстро скрылся. Врачи вызвали полицию, и правоохранительные органы поймали нападающего. Им оказался 50-летний местный житель. Как оказалось, он напал на семейного врача из-за того, что она не хотела подписывать с ним декларацию.

Сама терапевт подтвердила, что отказала этому пациенту в обслуживании из-за его неадекватности. Он несколько месяцев преследовал ее и угрожал убить.

Сейчас пострадавшая в больнице с угрозой срыва беременности. У нее сотрясение мозга.